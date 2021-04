Waldbrand oberhalb von Mezzocorona lodert weiter

In den steilen Felswänden oberhalb von Mezzocorona im Trentino hat es am Dienstag zu brennen begonnen. Die Feuerwehren brachten die Flammen unter Kontrolle. Am Mittwoch hat sich der Waldbrand neu entfacht. Von der Autobahn aus sind die Rauchschwaden gut zu sehen. Herzlichen Dank an STOL-Leser Hannes Lercher für das Video.