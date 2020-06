Waltraud Deeg klärt über Kinderbetreuung und Besuche im Altersheim auf

Die Betreuung der Kinder über den Sommer, die monatelange Abschottung von Omas und Opas in den Altersheimen, die finanziellen Unterstützungen für die Familien in dieser schwierigen Zeit: Die Corona-Hochphase scheint glücklicherweise überstanden und Woche für Woche werden neue Lockerungen der strengen Maßnahmen zugestanden, doch viele Fragen bleiben. Am Freitag stand Familienlandesrätin Waltraud Deeg von 11 bis 13 Uhr im „Dolomiten“-Lesertelefon Rede und Antwort. Im STOL-Interview fasst die Landesrätin die wichtigsten Punkte zusammen.