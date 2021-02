Warteschlange bei der Teststation in Sinich

Ab Montag muss in den Gemeinden Meran, Riffian, St, Pankraz und Moos in Passeier ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden, um die Gemeinde verlassen zu können. Deshalb ist die Nachfrage an den eigens eingerichteten Teststationen am heutigen Sonntag groß. So auch im ehemaligen „Dopolavoro“-Gebäude in Sinich, wie die Aufnahmen zeigen.