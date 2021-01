Was die Südtiroler zur Schließung der Bars und Restaurants sagen

Am Dienstag kündigte Landeshauptmann Arno Kompatscher an, dass die Bars und Restaurants ab Sonntag wieder schließen müssen. Aufgrund der hohen Zahlen müsse man reagieren. Am Donnerstag wird der Landeshauptmann eine entsprechende Verordnung erlassen. STOL war für Sie unterwegs und hat Statements zur Schließung der Gasthäuser eingesammelt. Foto: © DLife