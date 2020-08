Was ist denn hier los? Schnee und Kälte in Australien

Was ist denn hier los? Mögen sich diese Kängurus im Süden Australiens gefragt haben. Auf der Südhalbkugel ist zwar gerade Winter. Aber das es schneit ist auch für die Region eher ungewöhnlich. Ursache sind Winde aus der Antarktis, die kalte Luft mitbringen. Viele Menschen zog es nach draußen, um das kalte Wetter zu genießen. In höheren Lagen waren sogar mehr als ein Meter Schnee gefallen. Nach Angaben des Wetterdienstes soll es in den nächsten Tagen kalt bleiben. Damit müssen sie dann wohl leben.