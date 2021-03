Was kaufen die Südtiroler nach dem Lockdown ein?

Was wäre das Leben denn ohne Shopping? Im Lockdown haben die Händler ihre Läden schließen müssen. Doch nun dürfen die Geschäfte in Südtirol wieder Kunden empfangen. Und was sagen die Südtiroler dazu? Wir waren für Sie unterwegs und haben Passanten gefragt, ob sie sich aufs Shoppen freuen – und was sie denn alles einkaufen.