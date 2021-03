Mordfall Perselli/Neumair: Wie es nun für Benno weitergeht

Nach dem Geständnis von Benno Neumair, seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair am 4. Jänner in Bozen getötet zu haben, fehlt weiter die Leiche des Vaters. Seit Monaten suchen Wasserrettung, Feuerwehrleute und Carabinieri in der Etsch nach Peter Neumair. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen ungehindert weiter.