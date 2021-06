Wegen Wolf: Almabtrieb schon nach 3 Wochen

Erst vor 3 Wochen hatten die Züchter ihre Schafe auf die Dachsalm am Brenner gebracht, am Sonntag trieben sie ihre Tiere wieder ab. In den vergangenen Tagen war es zu mehreren Wolfsrissen gekommen. Der Wolf tötete rund ein Dutzend Tiere: 110 Tiroler Bergschafe mit gekörten Widdern hatten die Züchter heuer aufgetrieben, keine 100 sind verblieben. Das Video zeigt den Abtrieb der Tiere, umrahmt vom Kommentar des Schafzüchters Simon Pittracher. Aufnahmen: privat/ Simon Pittracher