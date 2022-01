Weiße Wüste: Schwerer Hagelsturm in Saudi-Arabien

Seltene Aufnahmen aus der Wüste. Ein schweres Unwetter ist am Dienstag über die Provinz Madinah in Saudi-Arabien hinweggezogen. Nach dem Unwetter waren weite Teile der Wüste mit einer zentimeterdicken Hagelschicht bedeckt. Gewitter mit Hagel sind in der Wüste sehr selten.