Weißes Kreuz: Neue Intensivstation auf vier Rädern rettet Leben

Es ist das erste Fahrzeug dieser Art in Südtirol und eines der wenigen in dieser Ausführung in ganz Italien. Es handelt sich um eine mobile Intensivstation, die mit einem Notarzt, einem Krankenpfleger und einem Rettungssanitäter besetzt ist. In der Coronakrise hat sich der Einsatzwagen samt Mannschaft nun bewährt.