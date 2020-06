Weit über 10.000 Menschen bei #BLACKLIVESMATTER-Demo in Wien

Nach dem gewaltsamen Tod des afroamerikanischen Familienvaters George Floyd, der in den USA durch die Handlungen eines Polizisten starb, erreichen die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nun auch Österreich. Bei der Kundgebung "#BLACKLIVESMATTER" haben am Donnerstagnachmittag in Wien laut Polizeiangaben weit über 10.000 Menschen teilgenommen. "Black lives matter!" und "No justice, no peace!" ertönte am Platz der Menschenrechte.