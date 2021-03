Weitere Lockerungen ab 7. April

„Südtirols Infektionen sind zwar gesunken“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher nach der Sitzung der Landesregierung am Dienstag, „der Druck auf die Spitäler ebenfalls. Trotzdem gibt es auch in Südtirol verschiedene Corona-Varianten, die derzeit viele Junge treffen und relativ schnell zu einer Beschleunigung der Pandemie führen kann.“ Weitere Lockerungen soll es daher erst ab 7. April geben.