Welt-Autismus-Tag: Palais Widmann blau beleuchtet

Am Karfreitag erstrahlt die Fassade des Palais Widmann am Silvius-Magnago-Platz in Bozen in blauem Licht: Anlass für diese symbolische Aktion am Welt-Autismus-Tag ist eine Initiative von Hochbau- und Vermögenslandesrat Massimo Bessone, um das Engagement des Landes Südtirol gegenüber Personen, die von Autismus betroffen sind, zu unterstreichen und auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Innerhalb April 2021 dürfte in der Landesregierung die Genehmigung des 1. Entwurfs für das Raumprogramm zum Umbau des ehemaligen Schülerheims "Waldheim" in Bruneck in eine Einrichtung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) erfolgen.