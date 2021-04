Welt-Parkinson-Tag: „Bewegung wirkt besser als Medizin“

Franz Wimmer lebt seit 2011 mit der Diagnose Parkinson. Vor einem Jahr hat der Eppaner unter Verwendung häuslicher Hilfsmittel ein einfaches Fitness-Programm für alle Betroffenen zusammengestellt. „Die Beiträge im Netz mit Fitnesstrainer und in Gruppen, das sieht alles gut aus. Allein zu Hause – da ist es bedeutend schwerer!" In Südtirol gäbe es über 2.000 Parkinson-Kranke, in der Schweiz ca. 20.000, in Österreich ca. 30.000 und in Deutschland ca. 400.000. „Ihnen und Ihrem Umfeld widme ich dieses Video: Bleiben wir in Bewegung oder helfen Sie bitte mit, dass Betroffene in ihrem Umfeld in Bewegung bleiben“, so Wimmer.