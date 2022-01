Dieser Tsunami war auch in Südtirol messbar

Am Samstag ist vor der Insel Tonga im Südpazifik ein Unterwasservulkan ausgebrochen. Dadurch wurde eine 1,2 Meter hohe Flutwelle ausgelöst. Die Druckwellen waren auch bei uns im 16000 Kilometer entfernten Südtirol messbar. Laut Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst wurde die 1. Welle am Sonntag um 21 Uhr gemessen, die 2. Welle (aus entgegengesetzer Richtung) am Montag um 2.30 Uhr.