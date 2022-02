Wenn der Hand-Mittelnerv beleidigt ist

Kribbeln in den Fingerspitzen bis hin zum Taubheitsgefühl? Schmerzen in der Hand insbesondere nachts? Diese Symptome können auf ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom hinweisen. Chirurg Dr. Ivo Tarfusser und Handchirurg Dr. Frank Nienstedt von der Meraner St. Anna Klinik haben nun ein neues Verfahren entwickelt, das das Problem operativ maximal schonend und gleichzeitig extrem präzise behebt. In einer Publikation in der Fachzeitschrift „Technologies in Hand & Upper Extremity Surgery“ sorgte die neue Methode bereits für Furore.