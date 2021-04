Wenn ein Bischof sich verliebt: Stefan Osters Osterwitz 2021

In Passau ist es mittlerweile Tradition: Jedes Jahr zu Ostern erzählt Bischof Stefan Oster – unter anderem auch seinem Namen Rechnung tragend – einen Osterwitz und lässt damit einen alten Brauch aufleben. In diesem Jahr erklärte er, was passieren kann, wenn der Bischof dem Pfarrer einen Ratschlag erteilt – und dieser dabei nur mit halbem Ohr zuhört... – Aufnahmen: Bistum Passau