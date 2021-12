Werden Nudeln im neuen Jahr teurer?

Viele italienische Nudelhersteller blicken in eine unsichere Zukunft. Der Grund: Extreme Temperaturen und Dürre in Kanada - einem der wichtigsten Exporteure für Hartweizen - haben zu schlechten Ernten geführt und die Preise auf den höchsten Stand seit 13 Jahren getrieben. Und auch in Italien sind die Prognosen für die Hartweizen-Ernte düster. Nudelhersteller müssen die Produktion drosseln – und damit könnte im Laden der Verkaufspreis für eine Packung Nudeln spürbar steigen.