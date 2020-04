Musikkapelle Niederdorf: Konzert von den Balkonen

Eigentlich hätte die Musikkapelle Niederdorf am vergangenen Sonntag um 18 Uhr zum traditionellen Frühjahrskonzert geladen. Seit Jänner haben sich die Musikantinnen und Musikanten akribisch darauf vorbereitet, bevor Anfang März jegliche Probentätigkeit eingestellt werden musste. Nichts desto trotz wollte die Musikkapelle den Konzerttermin nicht sang- und klanglos verstreichen lassen. Pünktlich zum Schlag der Kirchturmuhr am Sonntag um 18 Uhr haben sich die Musikantinnen und Musikanten verabredet, um gemeinsam von den Balkonen, den Gärten und aus den Fenstern die „Ode an die Freude“ zu spielen. Anlässlich des heurigen Beethoven-Jahres sollte diese bekannte Melodie die Zugabe beim Konzert sein und wurde nun zum kleinen musikalischen Gruß an das Dorf.