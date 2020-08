Klausen rüstet sich für das schlimmste Szenario

Treffen die Prognosen zu, erreicht der Wasserpegel des Eisack in der Nacht auf Sonntag in Klausen dieselbe Höhe wie bei den Unwettern im Herbst 2018. Am Sonntagvormittag soll es bekanntlich noch intensive Regenfälle geben, weshalb alle Vorbereitungen getroffen werden, um die Stadt vor den Fluten zu schützen, sollte der Eisack über seine Ufer treten. Vor 2 Jahren schlenderte Klausen um Haaresbreite an einer Katastrophe vorbei. Video: FFW Klausen