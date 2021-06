Ritten: Holzhaufen brennt, Feuer greift auf Wald über

Dank des schnellen und gezielten Einsatzes der Feuerwehren Unterinn und Lengmoos/Klobenstein konnte am Donnerstag in Gasters am Ritten eine Brandkatastrophe verhindert werden. Ein Holzhaufen war mitten im Wald in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Wald über. Die Freiwilligen konnten den Brand rasch löschen.