Wie 150 Tonnen TNT: Meteorit explodiert am Nachthimmel von Tokio

Ein dumpfer, lauter Knall hat die Bewohner der japanischen Hauptstadt Tokio am 2. Juli aus dem Schlaf gerissen. Ein etwa 5 Tonnen schwerer Meteorit mit einem geschätzten Durchmesser von 1,5 Metern explodierte am Nachthimmel. Wie die Weltorganisation für Meteorologie mitteilt, hatte der Meteorit eine Sprengkraft, die der Energie von 150 Tonnen des Sprengstoffs TNT entspricht. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre werden Meteoriten sehr stark abgebremst. Dabei werden sie erhitzt, wodurch sie an der Oberfläche teilweise schmelzen bzw. verdampfen.