Wie Beirut: In Russland explodiert ein Treibstoff-Lager

Diese Bilder aus Russland erinnern an die verheerende Explosion vor einer Woche in der libanesischen Hauptstadt Beirut. In Wolgograd im Südwesten des Landes ist ein Treibstoff-Lager explodiert. Mehr als 10 Personen wurden verletzt. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.