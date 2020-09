Wie im Albtraum: Bär weckt US-Amerikaner am Pool

Bei diesem Überwachungsvideo gefriert einem das Blut in den Adern. Im US-Bundesstaat Massachusetts machte Matthew Bete gerade ein Nickerchen am hauseigenen Pool. Ein Bär trinkt zunächst Wasser aus dem Schwimmbad und schnuppert dann an den Füßen des Mannes. Als Bete aufwacht, zuckt der Bär zusammen und sucht das Weite. Bete griff ganz cool zum Handy und schoss ein Foto des Bären.