Wie im Hitchcock-Thriller: Tausende Vögel bevölkern Ortschaft

In der Ortschaft Fingal Bay in New South Wales in Australien sind die Vögel los. Tausende Nasenkakadus belagern Gärten, Bäume und Dächer in dem Vorort. „Sie sind eine laute Horde, aber irgendwie auch unterhaltsam“, erklärte ein Anrainer.