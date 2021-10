Wie im Horrorfilm: Blogger filmt verlassenes Krankenhaus

Mit seinen Videos über verlassene Orte in Irland erfreut der Blogger „LostIreland“ seine Fans in den sozialen Netzwerken. Sein Video über ein verlassenes Krankenhaus bei Belfast lässt einem das Blut in den Adern gefrieren – es erinnert an einen Horrorfilm. Das Video wurde im Sommer online gestellt und wurde jetzt von den Agenturen zur Veröffentlichung freigegeben.