E-Bike Härtetest: Wie sicher sind Fahrradschlösser?

In der letzten Folge des „STOLLEN E-Bike Härtetests“ dreht sich alles um den Diebstahlschutz der Fahrräder. Für Unterwegs sind Fahrradschlösser die gängiste Methode, diese gibt es in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen. Doch wie leicht kann so ein Fahrradschloss geknackt werden? Unser Reporter Ivo Zorzi wird für Sie zum Panzerknacker.