Wie vor 200 Millionen Jahren: In Venedig schwimmt ein Ungeheuer

Die Insel Sant’Elena in Venedig ist eigentlich wegen des Fußballstadions bekannt. Nun schafft es dieser östliche Stadtteil wegen einer außergewöhnlichen Begegnung in die Schlagzeilen: Jenny Doriana Ravagnan hat Mitte Oktober im Wasser einen Verschieden-Kiemer gefilmt. Vorgänger dieser Weichtiere gab es bereits in der Jurazeit vor über 200 Millionen Jahren.