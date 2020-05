Wieder Verkehr in Bozen: Uhu wird von Lieferwagen erfasst

Viele Wildtiere haben sich auch in Südtirol während der Ausgangsperren an die ruhigen Städte gewöhnt. Kaum von Menschen oder Verkehr gestört, eroberten sie bewohntes Gebiet zurück. Doch die Aufhebung der roten Zone wurde einem Uhu unweit des Bozner Stadttheaters diese Woche zum Verhängnis. Das sonst so scheue Tier wurde, wie altoadige.it berichtete, morgens von einem Lieferwagen erfasst und getötet.