Wilde Verfolgungsjagd der Carabinieri in Monza

Die Stadt Monza bei Mailand ist die Formel-1-Hochburg in Italien, das Rasen in Autos ist im September auf der Rennstrecke erwünscht. Auf den öffentlichen Straßen gilt jedoch das ganze Jahr über die Straßenverkehrsordnung, inklusive Geschwindigkeitslimit. Eine Einbrecherbande wurde dank der Überwachungskameras einer Firma auf frischer Tat ertappt. Beim Eintreffen der Carabinieri brausten die Einbrecher in einem Lieferwagen davon. Die Carabinieri konnten die Einbrecher später festnehmen. Hier das Video der wilden Verfolgungsjagd über 20 Kilometer.