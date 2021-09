Wildschweine spazieren durch Rom

In Rom fühlen sich Wildschweine offenbar pudelwohl – ein ganzes Rudel spaziert seelenruhig durch die Straßen der Stadt. Bürgermeisterin Virginia Raggi gibt dem Präsidenten der Region Latium, Nicola Zingaretti, die Schuld für die Wildschweinplage. „Für die Kontrolle der Wildtiere in Gebieten in denen die Jagd verboten ist, sei die Region und nicht die Stadt zuständig“, sagt Raggi. „Die Wildschweine bevölkern die Stadt, weil sie jede Menge essbaren Müll auf den Straßen finden“, kontert Zingaretti. Der Fall „Wildschweinplage“ beschäftigt mittlerweile sogar die Gerichte in Rom.