„Winter“: Der musikalische Neujahrsgruß des Haydn-Orchesters

Unsere Region mittels Musik erleben, stets nach neuen Formen des künstlerischen Ausdrucks zu suchen und eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen: Das versucht das Haydn-Orchester von Bozen und Trient mit Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in der Neuinterpretation des britischen Komponisten Max Richter auf Leinwand festzuhalten. Das Haydn Orchester spielt Richters „Vivaldi Recomposed: The Four Seasons" unter der musikalischen Leitung des Konzertmeisters Stefano Ferrario. Bis zum 5. Jänner führt das Haydn-Orchester Neujahrskonzerte auf, alle Daten und Ticket finden sie unter www.haydn.it