Wintereinbruch auf der Barbianer Alm

Wie bereits vorhergesagt, hat die Kaltfront Schnee in einige Teile des Landes gebracht - so auch auf die Barbianer Alm (1830 Höhenmeter). Dort fällt der Schnee auch noch am Sonntagnachmittag, wie die Aufnahmen zeigen. Im Laufe des Nachmittags wird es von Westen her aber zunehmend trocken.