Wintereinbruch in Ulten

In weißer Pracht hat das Nationalparkhaus Lahner Säge in St. Gertraud in Ulten am Mittwoch gestrahlt. Im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums wird auf Schneefälle im Tal vor allem im oberen Vinschgau, in der Brennergegend und im oberen Pustertal hingewiesen. Und auch in den restlichen Landesteilen ist Vorsicht geboten.