Wintersturm fegt über US-Hauptstadt

Ein ausgewachsener Wintersturm sorgte in den USA bis zum Montag in weiten Teilen der Ostküste für heftigen Schneefall und starke Winde. Bundesbehörden und Schulen mussten geschlossen werden, Flugzeuge blieben am Boden und Tausende Menschen waren ohne Strom. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, rief den Schneenotstand aus.