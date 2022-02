WIR – Barbara Zanetti startet mit neuem Song ins neue Jahr

Die Kalterer Liedermacherin Barbara Zanetti präsentiert mit WIR einen cineastisch angehauchten Pop-Song, der am Dienstag weltweit auf allen digitalen Musikplattformen zu haben ist. Zur Komposition inspiriert wurde Zanetti vom besonderen Datum 22.02.2022 (Palindrom-Tag). Der Song wurde in bewährter Art und Weise in Zusammenarbeit mit Chris Kaufmann produziert. Für den Mix zeichnet sich Dominik Aster und für das Mastering Sam Moses aus Nashville Tennessee verantwortlich. Das Art Cover (Öl auf Leinwand) hat Zanetti selbst gemalt – ihr erstes Werk auf Leinwand.