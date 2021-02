„Wir sind das Volk“: Anti-Lockdown-Demo in Bozen

Einige Hundert Menschen haben am Montag auf dem Silvius-Magnago-Platz gegen die Corona-Politik des Landes protestiert. Zeitgleich tagte der Landtag – in Videokonferenz. Der Sitzungssaal des Landtages war leer. „Wir sind das Volk“ war während der Montagsdemonstrationen 1989/1990 in der DDR gerufen worden.