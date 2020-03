"Wir sind gut vorbereitet"

Die italienische Regierung hat am Mittwoch in Hinblick auf die Coronavirus-Krise die Schließung aller Schulen, Universitäten, Kindergärten und Kitas in Italien ab dem morgigen Donnerstag bis 15. März verkündet. Kurz darauf ruderte Unterrichtsministerin Lucia Azzolina zurück: Eine definitive Entscheidung werde erst am späteren Nachmittag getroffen. Die Beratungen dauern an. Die Maßnahme würde auch für Südtirol gelten.