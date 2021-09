Wissenschaftspreise 2020 überreicht: „Die Gletscher werden verschwinden“

Am Freitag wurden im NOI TechPark in Bozen die Südtiroler Wissenschaftspreise 2020 vergeben. Ulrike Tappeiner ist Trägerin des Südtiroler Wissenschaftspreises „Research Award Südtirol 2020“. Und Claudia Notarnicola hat den „Women in Science Award Südtirol 2020“ erhalten. Beide Preise sollten bereits 2020 vergeben werden – aber wegen Corona war die Preisübergabe auf dieses Jahr verschoben worden.