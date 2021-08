Wo ist der Kapitän? Frachter kracht in Hafenkran

Dramatische Aufnahmen der Überwachungskamera einer Werft in Shanghai. Mitten in der Nacht ist ein Frachter mit voller Wucht in den Hafenkran gekracht, der tonnenschwere Kran kippte ins Meer. Es ist nicht der 1. Zwischenfall dieser Art in China. Erst vor wenigen Tagen war ein Frachter in den Pfeiler einer Autobahnbrücke gekracht.