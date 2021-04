Wölfe mit Hunden gekreuzt – illegale Zucht aufgeflogen

In Viterbo nördlich von Rom haben die Carabinieri einen illegalen Zuchtbetrieb beschlagnahmt. Auf dem Gelände wurden Wölfe und Tschechoslowakische Wolfshunde gekreuzt. 23 Tiere, darunter auch Wölfe, wurden in Käfigen gehalten. Welpen werden auf dem Schwarzmarkt für bis zu 3000 Euro gehandelt. Die Tiere wurden in einen Pflegezentrum für Wildtiere gebracht.