„Wohin es geht“ – Philipp Trojer marschiert Richtung Hitparade

Nach der Zwangspause während des Lockdowns meldet sich Philipp Trojer nun mit einem neuen Musikvideo zu seiner Single „Wohin es geht“ zurück. Den Song hat der Bozner bereits Ende Februar veröffentlicht, das Video hätte im März erscheinen sollen. Dann kam der Corona-Lockdown und das Video konnte erst Ende Juli veröffentlicht werden: „Uns fehlten noch einige Aufnahmen und plötzlich durften wir nicht mehr aus dem Haus, um das Video fertig zu drehen. Monatelang lag es halb fertig in der Schublade – umso mehr freue ich mich jetzt, es endlich meinen Fans zu präsentieren und wieder voll durchzustarten.“ Im Text des Songs spricht Philipp vor allem die junge Generation an und beschäftigt sich mit Themen wie Angst vor der Zukunft und Unsicherheit bei wichtigen Entscheidungen auf dem Lebensweg. Diese Ungewissheit kann ganz schön Angst machen. Davon dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Ich hoffe, dass der Song auch anderen Mut machen kann und sie in schwierigen Momenten daran erinnert, ‚Dass man alles schaffen kann!‘“