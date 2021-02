Wohnung brennt – Mutter wirft 4 Kinder aus dem Fenster

Dramatische Szenen in der türkischen Metropole Istanbul. Aus einer Wohnung im 3. Stock steigen schwarze Rauchwolken auf, Kinder stehen weinend am offenen Fenster. In Todesangst wirft die Mutter ihre Kinder aus dem Fenster – und rettet ihnen so das Leben. Anrainer hatten die Kids mit Bettlaken aufgefangen.