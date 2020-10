Wohnungsbrand in Kardaun – eine Person im Krankenhaus

Bei einem Wohnungsbrand am Rieserhof in Kardaun am Donnerstagmittag wurde eine Person von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Von einem alten Ofen ausgehend in der Bauernstube die Holztäfelung in Brand geraten. Nach den ersten Löscharbeiten wurde ein Teil der Täfelung entfernt und Glutnester abgelöscht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz standen auch die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Nach 2 Stunden wurde der Einsatz beendet.