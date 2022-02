Gsiesertal: Wolf spaziert auf Langlaufloipe

Der Lenker einer Pistenraupe, der mit der Präparierung der Langlaufloipe im Gsiesertal beschäftigt war, filmte in der Nacht auf Mittwoch einen Wolf. Auch aus dem Gadertal und dem Pragsertal werden Sichtungen bzw. einem Wolf eindeutig zuordenbare Risse gemeldet. Der Abschnitt der Loipe, wo es im Gsiesertal zur nächtlichen Begegnung gekommen war, liegt in St. Magdalena-Obertal. Ein einzelnes Tier querte die Loipe im Licht der Scheinwerfer des Präpariergerätes. In unmittelbarer Nähe der Loipe befinden sich ein Ausschank und auch einige Bauernhöfe. In der gleichen Nacht wurden auch auf der Col Alt-Piste in Corvara die Spuren eines oder mehrerer Wölfe entdeckt. Dort wurde ein gerissenes Reh und ein gerissener Fuchs gefunden. Schließlich wurde in den vergangenen Tagen ein Wolfsriss auch im Pragsertal gemeldet. Wie Jäger erklären, nutzen die Tiere präparierte Pisten und Loipen sehr gerne um schnell lange Wegstrecken zurücklegen zu können.