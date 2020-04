Wolf fällt in Brunnen und wird gerettet

Es hätte schlimm enden können. Eine Wölfin ist in Roccaraso in der Provinz L’Aquila in den Abruzzen unweit vom Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise in einen alten Brunnen gefallen. Doch ein beherztes Eingreifen rettete der Wölfin das Leben.