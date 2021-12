Wolf oberhalb von Nals gesichtet

In der Nacht auf Samstag, gegen 1 Uhr früh, erspähten Lisa Mair (24) und ihr Freund auf der Nachhausefahrt am Pitzonerweg, etwas oberhalb von Nals, einen Wolf. In diesem Gebiet hatte das Raubtier bereits vor einem Jahr sein Unwesen getrieben.