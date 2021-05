Wolf schlägt in Gaid zu: 15 Schafe gerissen

Einem Bauer bot sich am Samstagmorgen ein schauriger Anblick: Er fand alle 15 Tiere seiner Schafherde - teils übel zugerichtet - tot auf der Weide in Gaid in der Gemeinde Eppan vor. Mehr als die Hälfte der Tiere war trächtig gewesen. Wie Luigi Spagnolli, Direktor des Amtes für Jagd und Fischerei bestätigte, war ein Wolf für die grausame Tat verantwortlich. Derzeit ist aber noch unklar ob es ein oder 2 Wölfe gewesen seien.