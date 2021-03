Wolkenkratzer mit 600 Wohnungen in Flammen

In Shijiazhuang im Norden Chinas ist am Dienstag ein Brand in einem Wolkenkratzer ausgebrochen. Kinder einer benachbarten Schule wurden evakuiert. In dem 112 Meter hohen Gebäude sind über 600 Wohnungen untergebracht. Alle Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.