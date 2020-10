Wolkenmeer: Magischer Sonnenaufgang am Rittnerhorn

Magische Stimmung am 1. Oktober am Rittnerhorn. STOL-Leser Dominik Mair hat am Donnerstag den Sonnenaufgang im Zeitraffer gefilmt. Besonders beeindruckend das Wolkenmeer über dem Eisacktal. Einfach schön.